Под раздачу вместе с шоуменом попали Басков и Киркоров

Потоки грязи полились на сливки шоу-бизнеса после громкого эфира с экс-участником "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.

Накануне в новогодней передаче "Привет, Андрей!" на продюсера гремевшей в конце восьмидесятых группы Андрея Разина посыпались обвинения. Шатунов заявил Андрею Малахову, что тот не дает ему гастролировать и поет его хиты сам – под фонограмму.

Отметим, что в этот вечер у шоумена в студии собрались именитые гости – Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды отечественного шоубиза. Разин после скандальной передачи буквально взорвался: в своем Инстаграм он выложил свою правду. Он буквально кипит от возмущения из-за предательства Шатунова, который ему, по словам продюсера, обязан всем. Однако больше всего Разина поразил поступок Малахова, который все это затеял. Досталось на орехи и Баскову с Киркоровым, поддержавшим экс-участника "Ласкового мая".

"Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток. Единственного, кого жалко из тех людей в студии, которые лили на меня грязь, это, конечно, Льва Валерьяновича. А Юра тоже хорош. Где бы он был сейчас, если бы не было Разина и он не получил от меня 9.000.000 $", – рвет и мечет Разин в своем Инстаграм.



В заключение своей тирады продюсер дал понять, что объявляет Малахову войну.

"...ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда", – написал он.

Ранее Андрея Малахова жестко раскритиковали за "Голубой огонек".