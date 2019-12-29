Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Грандиозный скандал: Малахову объявили войну

Грандиозный скандал: Малахову объявили войну
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Под раздачу вместе с шоуменом попали Басков и Киркоров

Потоки грязи полились на сливки шоу-бизнеса после громкого эфира с экс-участником "Ласкового мая" Юрием Шатуновым.

Накануне в новогодней передаче "Привет, Андрей!" на продюсера гремевшей в конце восьмидесятых группы Андрея Разина посыпались обвинения. Шатунов заявил Андрею Малахову, что тот не дает ему гастролировать и поет его хиты сам – под фонограмму.

Отметим, что в этот вечер у шоумена в студии собрались именитые гости – Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды отечественного шоубиза. Разин после скандальной передачи буквально взорвался: в своем Инстаграм он выложил свою правду. Он буквально кипит от возмущения из-за предательства Шатунова, который ему, по словам продюсера, обязан всем. Однако больше всего Разина поразил поступок Малахова, который все это затеял. Досталось на орехи и Баскову с Киркоровым, поддержавшим экс-участника "Ласкового мая".

"Как был Малахов проституткой, так он ей и остается. И собрал проституток. Единственного, кого жалко из тех людей в студии, которые лили на меня грязь, это, конечно, Льва Валерьяновича. А Юра тоже хорош. Где бы он был сейчас, если бы не было Разина и он не получил от меня 9.000.000 $", – рвет и мечет Разин в своем Инстаграм.

В заключение своей тирады продюсер дал понять, что объявляет Малахову войну.

"...ты теперь получил врага номер один в лице Разина. Я никогда тебе не прощу этого предательства. Никогда", – написал он.

Ранее Андрея Малахова жестко раскритиковали за "Голубой огонек". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
глаголит ИСТЕНУ
Иван
Ответить
Что Малахов тот,кторым назвал его Разин,я тоже поддерживаю.но и вся это шобла,присуствовавшая на передаче.набила такую оскомину,что не хочется включать телевизор.Слабо Малахову,пригласить на передачу,людей работающих ,приносящие государству доход ,заслужившие почёт и уважкение,а не эти ........,которые надоели хуже горькой редьки
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей