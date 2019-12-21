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"Бал Сатаны": Малахова смешали с грязью за "Голубой огонек"

"Бал Сатаны": Малахова смешали с грязью за "Голубой огонек"
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Новый талант ведущего не оценили

Андрей Малахов получил сполна от взбешенных зрителей.

Телеведущий в своем Инстаграм анонсировал тему нового выпуска программы "Привет, Андрей". Эфир посвятили новогодним голубым огонькам разных лет. Видимо, праздничное настроение завладело и Малаховым – он исполнил переделанный хит Людмилы Гурченко "Пять минут", прогуливаясь между наряженными елками. 

Однако многогранный талант шоумены вызвал лишь поток критики. "Уже и Малахов поёт)))" "Зачем переснимать", – пишут пользователи.

Еще больше негатива комментаторы вылили на странице канала "Россия 1".

"Слишком много Малахова", "Бал Сатаны", "Бездарность", – припечатали Андрея недовольные.

Ранее Малахов шокировал публику секс-видео.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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