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Малахов шокировал секс-видео

Малахов шокировал секс-видео
Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
Обнаженного мужчину сняли на кухне и показали в программе ведущего

Маргарита Готовцева, бывшая жена хоккеиста Никиты Зайцева, прокомментировала скандальное видео со своим участием в эфире программы Андрея Малахова. На кадрах видно, как девушка проводит время в компании обнаженного мужчины в доме родителей Зайцева.

"Этот мужчина – мой молодой человек на тот момент. К тому моменту мы с Никитой уже жили отдельными жизнями и начинали бракоразводный процесс",

– рассказала Маргарита. Зайцев на тот момент так же встречался с другой девушкой, добавила она. По словам Готовцевой, видео было снято ночью и детей, вопреки обвинениям, рядом не было. Девушка также пояснила, что на кадрах в руках ее молодого человека был табак, а ее беспочвенно обвинили в употреблении наркотиков.

"У людей совершенно потрясающая фантазия. Они опорочили мою честь и достоинство",

– заключила Маргарита. Выпуск прокомментировали пользователи YouTube:

"На плачущего ребенка орет, а голожопого любовника целует", "А вот действительно, что, никто сексом не занимается, кроме разведенной Маргариты? А за видео, которые выложили, что, никто не понесет уг. ответственности?", "Такая тормознутая пустая матрешка", "Девочка из хорошей семьи, поэтому у нее на кухне голые мужики", "В интересах детей оставить малышек с отцом. Любовника – с мамашей".

Готовцева и Зайцев на данный момент разводятся, делят имущество и детей. Ранее девушка обвинила семью хоккеиста в похищении ее дочерей. Адвокат Маргариты Готовцевой Марина Дубровская заявила, что родители спортсмена бросили девочек одних в подмосковном санатории, сообщает "Пятый канал".

Адвокат добавила, что отстоять свои права Готовцева сможет только через суд.

Карина СИРАЗОВА

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