Народная артистка умерла в больнице через неделю после дня рождения

Поклонники и коллеги провожают легендарную актрису и режиссера в последний путь.

Прощание началось в девять утра в родном театре Галины Волчек "Современник". Из-за огромного количества желающих проститься церемонию перенесли на более раннее время. Завершится она в 12:30. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище. Погребение пройдет в 14:00. Об этом говорится на сайте театра.

Сотни людей пришли попрощаться с Галиной Борисовной намного раньше девяти часов. Поклонники несут охапки цветов к "Современнику". Прямую трансляцию ведет телеканал "360".

Как сообщалось ранее, Волчек попала в больницу из-за воспаления легких. Позже начались серьезные осложнения и атрофия мозга. Народную артистку СССР ввели в медикаментозную кому. К сожалению, медики не сумели ее спасти – Волчек умерла 26 декабря. Коллеги и друзья Галины Борисовны были сражены страшной новостью. Актер Олег Басилашвили назвал случившееся "большой трагедией", пишет "360".