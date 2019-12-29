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"Большая трагедия": в Москве прощаются с Галиной Волчек

"Большая трагедия": в Москве прощаются с Галиной Волчек
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Народная артистка умерла в больнице через неделю после дня рождения

Поклонники и коллеги провожают легендарную актрису и режиссера в последний путь.

Прощание началось в девять утра в родном театре Галины Волчек "Современник". Из-за огромного количества желающих проститься церемонию перенесли на более раннее время. Завершится она в 12:30. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище. Погребение пройдет в 14:00. Об этом говорится на сайте театра.

Сотни людей пришли попрощаться с Галиной Борисовной намного раньше девяти часов. Поклонники несут охапки цветов к "Современнику". Прямую трансляцию ведет телеканал "360".

Как сообщалось ранее, Волчек попала в больницу из-за воспаления легких. Позже начались серьезные осложнения и атрофия мозга. Народную артистку СССР ввели в медикаментозную кому. К сожалению, медики не сумели ее спасти – Волчек умерла 26 декабря. Коллеги и друзья Галины Борисовны были сражены страшной новостью. Актер Олег Басилашвили назвал случившееся "большой трагедией", пишет "360".

Фоторепортаж
Умерла Галина Волчек
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА

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