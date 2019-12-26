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Раскрыты страшные подробности смерти Волчек

Раскрыты страшные подробности смерти Волчек
Галина Волчек. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Народная артистка СССР скончалась сегодня вечером в больнице

Великая актриса и режиссер умерла, по предварительной информации, от отека мозга и легких. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на версию медиков.

Ранее сообщалось, что у Волчек разрушаются легкие, начались осложнения на сердце и почки и атрофия головного мозга. Галина Борисовна была в медикаментозной коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Волчек умерла около двух часов назад, передает телеграм-канал.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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