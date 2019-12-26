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Великая актриса и режиссер умерла, по предварительной информации, от отека мозга и легких. Об этом пишет телеграм-канал Mash со ссылкой на версию медиков.
Ранее сообщалось, что у Волчек разрушаются легкие, начались осложнения на сердце и почки и атрофия головного мозга. Галина Борисовна была в медикаментозной коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Волчек умерла около двух часов назад, передает телеграм-канал.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем