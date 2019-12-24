Актрисе было 86 лет

Скончалась народная артистка СССР Галина Волчек. Легендарная актриса и режиссер, худрук театра "Современник" ушла из жизни в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей театра.

Волчек была в коме и уже не могла дышать самостоятельно.

В больницу 86-летняя артистка попала из-за осложнения двусторонней пневмонии. Позже впавшую в кому Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Сегодня стало известно, что у Галины Борисовны начались серьезные осложнения на сердце и почках. Сообщалось также об атрофии мозга.

Народная артистка СССР Галина Волчек родилась в Москве в 1933 году. Сыграла в таких культовых картинах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир" и "Осенний марафон". В 1971 г. она стала режиссером театра "Современник", а затем и его художественным руководителем.