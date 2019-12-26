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У Галины Волчек острая сердечно-сосудистая недостаточность, начались осложнения на сердце и почках. Помимо этого источники сообщают, что у впавшей в кому артистки началась атрофия мозга и отеки ног. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Ранее стало известно, что у Волчек разрушаются легкие. В больницу актриса и режиссер попала из-за осложнений, связанных с пневмонией.
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