Народная артистка СССР все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

Тревожные вести о состоянии здоровья Галины Волчек появляются в соцсетях. Как пишет телеграм-канал Mash, у актрисы и режиссера на фоне прогрессирующей пневмонии начали разрушаться ткани легких. Там скапливается жидкость.

Ранее СМИ сообщали, что Волчек ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она жаловалась на боли в груди – в реанимацию Галину Борисовну увезли, по данным источников, уже без сознания.

Состояние Волчек, по словам медиков, крайне тяжелое.