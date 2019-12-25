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Состояние резко ухудшилось: у Волчек разрушаются легкие

Состояние резко ухудшилось: у Волчек разрушаются легкие
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Народная артистка СССР все еще подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

Тревожные вести о состоянии здоровья Галины Волчек появляются в соцсетях. Как пишет телеграм-канал Mash, у актрисы и режиссера на фоне прогрессирующей пневмонии начали разрушаться ткани легких. Там скапливается жидкость.

Ранее СМИ сообщали, что Волчек ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она жаловалась на боли в груди – в реанимацию Галину Борисовну увезли, по данным источников, уже без сознания.

Состояние Волчек, по словам медиков, крайне тяжелое.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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