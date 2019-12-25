Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
401 новости
Тревожные вести о состоянии здоровья Галины Волчек появляются в соцсетях. Как пишет телеграм-канал Mash, у актрисы и режиссера на фоне прогрессирующей пневмонии начали разрушаться ткани легких. Там скапливается жидкость.
Ранее СМИ сообщали, что Волчек ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Она жаловалась на боли в груди – в реанимацию Галину Борисовну увезли, по данным источников, уже без сознания.
Состояние Волчек, по словам медиков, крайне тяжелое.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Строительство газопровода придется отложить