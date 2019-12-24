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Кома и жидкость в легких: появились жуткие подробности о состоянии Волчек

Кома и жидкость в легких: появились жуткие подробности о состоянии Волчек
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Врачи оценивают состояние худрука "Современника" как очень тяжелое

Тревожные новости поступают из больницы, где сейчас находится художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек. Источники в медицинских кругах рассказывают, что ей совсем плохо. 

"Организм режиссера слишком ослаб, в легких скопилась жидкость, а давление очень низкое – 40 на 60. Помимо всего прочего, у нее диагностировали тромбоэмболию – закупорку легочной артерии", – пишет StarHit.

При этом заместитель директора "Современника" Анастасия Осокина заявила, что с Волчек ничего плохого не случилось. 

"Она в больнице, но это не значит, что у нас случилась катастрофа. У нас художественный руководитель, который периодически нуждается в медицинском наблюдении. У нее был день рождения 19 декабря, чувствовала себя прекрасно! Мы все поздравляли ее!" – отрезала она. 

Ранее источники сообщили, что Волчек впала в кому, перестала дышать самостоятельно и ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.  

Галина Борисовна Волчек – популярная советская и российская актриса, театральный режиссер,педагог. Долгое время она занимает пост художественного руководителя столичного театра "Современник". Награждена почетными званиями "Герой труда России" ( 2017 г.), "Народная артистка Совесткого Союза". Кроме того, Галина Волчек – почетный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".  

Отдел информации

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