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Пропавшая Ротару вышла на связь

Пропавшая Ротару вышла на связь
София Ротару. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артистка почтила память умершей российской звезды

София Ротару прервала долгое молчание в социальных сетях и вышла на связь со своими поклонниками. Повод для этого, правда, совсем не радостный – украинская певица решила почтить память Галины Волчек, которая скончалась вечером 26 декабря.

"Светлая память", – написала Ротару в Инстаграм, опубликовав фото артистки в молодости.

Галина Волчек скончалась из-за отека мозга и легких – такова предварительная причина смерти 86 лет знаменитости. В больницу знаменитость угодила из-за осложнения двусторонней пневмонии.

Память Волчек уже почтил Максим Галкин. Их с Пугачевой дети считали актрису бабушкой. Не осталась в стороне от трагедии и Кристина Орбакайте. Опубликовав, совместное фото со знаменитостью, она призналась, что не может поверить в произошедшее.

"Спасибо, Моя дорогая, Галина Борисовна, за подаренное мне счастье находиться, творить, играть рядом с Вами", – написала Орбакайте в Инстаграм. 

Дарья ПЕТРОВА

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