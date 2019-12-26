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Максим Галкин рассказал о горе, которое случилось у него и Аллы Пугачевой.
Галина Волчек, о смерти которой стало известно вечером 26 декабря, была близкой подругой Примадонны и ее мужа. Дети звездной пары Лиза и Гарри даже называли Волчек бабушкой, отмечают "Дни.ру".
"..ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов..." – написал Галкин в своем Инстаграм под снимком, где запечатлены Кристина Орбакайте, Галина Волчек, Алла Пугачева и он сам.
Как сообщалось ранее, по предварительным данным Волчек умерла от отека мозга и легких. Народной артистке СССР было 86 лет. 19 декабря она отпраздновала свой день рождения.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем