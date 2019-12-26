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"Ушла часть семьи": умер близкий человек Галкина и Пугачевой

"Ушла часть семьи": умер близкий человек Галкина и Пугачевой
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Супруг Примадонны потрясен случившимся

Максим Галкин рассказал о горе, которое случилось у него и Аллы Пугачевой.

Галина Волчек, о смерти которой стало известно вечером 26 декабря, была близкой подругой Примадонны и ее мужа. Дети звездной пары Лиза и Гарри даже называли Волчек бабушкой, отмечают "Дни.ру".

"..ушла неотъемлемая часть нашего театра, нашей страны и моей семьи. Она была Мастером, нашим другом и настоящей бабушкой для наших детей. Соболезнования Денису и Кате! Нет слов..." – написал Галкин в своем Инстаграм под снимком, где запечатлены Кристина Орбакайте, Галина Волчек, Алла Пугачева и он сам.

Как сообщалось ранее, по предварительным данным Волчек умерла от отека мозга и легких. Народной артистке СССР было 86 лет. 19 декабря она отпраздновала свой день рождения.



Фоторепортаж
Умерла Галина Волчек
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com Галина Волчек. Фото: www.globallookpress.com
Кристина ЧЕРНИКОВА

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