Примадонна не смогла пойти на похороны близкого человека из-за проблем со здоровьем

Алла Пугачева больше не может выступать, так как певица еле стоит на сцене. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

"Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть", – сказал Соседов, отметив, что он не рад возвращению на сцену таких артистов, как Алла Пугачева, София Ротару, Николай Носков и Жанна Агузарова. По его мнению, они должны были уйти на пике успеха, сейчас же эти исполнители вызывают только жалость.

"Народ уже ненавидит этих артистов. Вы просто уродуете культуру российскую", – согласился с Соседовым Прохор Шаляпин, заявив в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что такие исполнители должны освободить дорогу новому поколению.

Алла Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности в 2009 г., однако в апреле этого года состоялся первый за десять лет концерт Примадонны в Кремле. В ноябре Пугачева выступила в Минске, напоминает "ФедералПресс".

Из-за проблем со здоровьем Примадонна не смогла пойти на похороны Галины Волчек, с которой дружила. У артистки резко подскочило давление.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева не будет выступать на новогоднем "Огоньке" – ее заменит София Ротару.