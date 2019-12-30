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"Еле дышит": раскрыта правда о состоянии сраженной горем Пугачевой

"Еле дышит": раскрыта правда о состоянии сраженной горем Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Примадонна не смогла пойти на похороны близкого человека из-за проблем со здоровьем

Алла Пугачева больше не может выступать, так как певица еле стоит на сцене. Об этом заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

"Пугачева, извините, еле дышит, это невозможно смотреть", – сказал Соседов, отметив, что он не рад возвращению на сцену таких артистов, как Алла Пугачева, София Ротару, Николай Носков и Жанна Агузарова. По его мнению, они должны были уйти на пике успеха, сейчас же эти исполнители вызывают только жалость.

"Народ уже ненавидит этих артистов. Вы просто уродуете культуру российскую", – согласился с Соседовым Прохор Шаляпин, заявив в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ, что такие исполнители должны освободить дорогу новому поколению.

Алла Пугачева объявила о прекращении гастрольной деятельности в 2009 г., однако в апреле этого года состоялся первый за десять лет концерт Примадонны в Кремле. В ноябре Пугачева выступила в Минске, напоминает "ФедералПресс".

Из-за проблем со здоровьем Примадонна не смогла пойти на похороны Галины Волчек, с которой дружила. У артистки резко подскочило давление.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева не будет выступать на новогоднем "Огоньке" – ее заменит София Ротару.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Карина СИРАЗОВА, врать не хорошо!!! Телевизионщики постоянно говорят о том, что новогодние передачи снимают не в конце декабря, а в сентябре-ноябре. У тебя в заметке написано так, что будто сегодня 30 декабря идут съёмки "Новогоднего огонька". ВРАНЬЁ!!!
Гость
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Ну,хватит уж,Пугачева.людей смешить.... Сиди сама и воспитывай своих деток,коль еще здоровье позволяет.... Не шути с давлением.....И перестань так молодиться.... Жалость и смех вызываешь.... А бедный Галкин вынужден улыбаться.... И его понять можно.... Да... За все в этой жизни надо платить....
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