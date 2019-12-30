За Примадонну заступился муж Валерии

На скандальное заявление о том, что Алла Пугачева "еле стоит на ногах", отреагировал знаменитый продюсер Иосиф Пригожин. Он пришел вне себя от возмущения, дав отпор нахальным критикам.

По мнению заступника, артисты – люди без возраста. Они имеют все основания выступать до конца своих дней. Тем более легенды советской и российской эстрады, такие как Примадонна.

"Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", – резюмировал муж Валерии в интервью "ВЗГЛЯДУ".

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов и певец Прохор Шаляпин решили выгнать старую гвардию певцов со сцены: мол, "они уродуют культуру". Пригожин уверен, что последнему до подобных утверждений еще нужно дорасти.

"Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой?", – риторически спросил Пригожин.

