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"Может умереть": затравленной Пугачевой нашли оправдание

"Может умереть": затравленной Пугачевой нашли оправдание
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
За Примадонну заступился муж Валерии

На скандальное заявление о том, что Алла Пугачева "еле стоит на ногах", отреагировал знаменитый продюсер Иосиф Пригожин. Он пришел вне себя от возмущения, дав отпор нахальным критикам. 

По мнению заступника, артисты – люди без возраста. Они имеют все основания выступать до конца своих дней. Тем более легенды советской и российской эстрады, такие как Примадонна. 

"Артист может умереть на сцене, это его право. Никто не вправе запретить выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", – резюмировал муж Валерии в интервью "ВЗГЛЯДУ". 

Напомним, ранее музыкальный критик Сергей Соседов и певец Прохор Шаляпин решили выгнать старую гвардию певцов со сцены: мол, "они уродуют культуру". Пригожин уверен, что последнему до подобных утверждений еще нужно дорасти. 

 "Дайте лупу, кто такой Прохор Шаляпин, чтобы давать оценку великой Алле Пугачевой?", – риторически спросил Пригожин. 

Ксения АНДРЕЕВА

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