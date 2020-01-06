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Пугачева показала немцу свою лохматую мочалку

Пугачева показала немцу свою лохматую мочалку
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Архивное видео с молодой Примадонной ужаснуло народ

Старые записи с Аллой Борисовной всегда вызывают у публики неподдельное любопытство – поклонники сравнивают, как выглядела звезда в советские годы и сейчас. Не отстают и критики, отпускающие колкие замечания по поводу внешности Пугачевой в молодости. Поводом для бурных обсуждений в этот раз послужило интервью 38-летней Примадонны немецкому журналисту. Видео появилось в соцсетях. Завистники тут же накинулись на певицу за то, что пришла к немцу с "мочалкой" на голове.

На кадрах артистка дипломатично рассуждает о том, что для нее значит быть звездой и отмечает, что проблемы есть у всех знаменитостей, только на Западе и в СССР они немного разные. Помимо не угодившей взыскательным вкусам прически народ обратил внимание на лицо Пугачевой. Кто-то заметил второй подбородок, другие критики заявили о лице "пьющей женщины" (орфография и пунктуация сохранены).

"На голове мочалка, ужас" "Чучело!!!!" "Лицо пьющей женщины" "она много кушала, второй подбородок это выдаёт" "Сейчас многие женщины в 38 лет выглядят совсем по другому" "Пугачевой в своё время повезло с талантливыми композиторами и Ильей Резниковым и другими. А Ее голос пропит и прокурен" "Она сейчас лучше выглядит" "здесь (в Германии) она известна только в иммигрантской среде. Местное население о ней понятия не имело и не имеет. Она же не Елена Фишер",

– пишут комментаторы на странице "Комсомольской правды" в Инстаграм.

Ранее фото Пугачевой без признаков жизни до смерти напугало ее фанатов. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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