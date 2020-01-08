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Перенесла операцию: вокруг больной Пугачевой поднялся страшный шум

Перенесла операцию: вокруг больной Пугачевой поднялся страшный шум
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Алла Борисовна показалась на публике после трагедии и потрясла народ

Примадонна изменилась до неузнаваемости. Публика предположила, что певица перенесла операцию после смерти близкого человека.

На фоне недавних вестей о проблемах со здоровьем – ранее Пугачева не смогла попрощаться с подругой семьи Галиной Волчек из-за плохого самочувствия – слухи о вмешательстве хирургов буквально поставили всех на уши. Супруг Примадонны Максим Галкин поделился снимком с рождественского вечера, который звездная чета провела у друзей. Алла Борисовна выглядит на снимке просто невероятно, изумились поклонники. Поразительно посвежевшая певица кажется моложе мужа. Кардинальные изменения принялись с жаром обсуждать – в итоге часть пользователей решила, что Пугачева посетила пластических хирургов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"…и губы увеличила, как последний вздох", "наоборот очень хорошо выглядит! Возможно, пластику сделала ещё, очень свежее, подтянутое лицо" "не разделяю вашего сарказма. А.Б. прекрасно выглядит, пластика удачная и эстетичная" "Жаль Максима! Хороший ведь парень, умный, талантливый, а бабушки его окружили и прохода ему не дают" "Алла, вы девочка ! Макс, выглядит даже постарше;)", – пораженные фанаты завалили страницу Галкина в Инстаграм комментариями.

Отметим, что расцвела не только Алла Борисовна. Ранее похорошевшую Эдиту Пьеху россияне назвали "истинной" Примадонной, отказав в этом звании Пугачевой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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