Алла Борисовна показалась на публике после трагедии и потрясла народ

Примадонна изменилась до неузнаваемости. Публика предположила, что певица перенесла операцию после смерти близкого человека.

На фоне недавних вестей о проблемах со здоровьем – ранее Пугачева не смогла попрощаться с подругой семьи Галиной Волчек из-за плохого самочувствия – слухи о вмешательстве хирургов буквально поставили всех на уши. Супруг Примадонны Максим Галкин поделился снимком с рождественского вечера, который звездная чета провела у друзей. Алла Борисовна выглядит на снимке просто невероятно, изумились поклонники. Поразительно посвежевшая певица кажется моложе мужа. Кардинальные изменения принялись с жаром обсуждать – в итоге часть пользователей решила, что Пугачева посетила пластических хирургов (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"…и губы увеличила, как последний вздох", "наоборот очень хорошо выглядит! Возможно, пластику сделала ещё, очень свежее, подтянутое лицо" "не разделяю вашего сарказма. А.Б. прекрасно выглядит, пластика удачная и эстетичная" "Жаль Максима! Хороший ведь парень, умный, талантливый, а бабушки его окружили и прохода ему не дают" "Алла, вы девочка ! Макс, выглядит даже постарше;)", – пораженные фанаты завалили страницу Галкина в Инстаграм комментариями.

Отметим, что расцвела не только Алла Борисовна. Ранее похорошевшую Эдиту Пьеху россияне назвали "истинной" Примадонной, отказав в этом звании Пугачевой.