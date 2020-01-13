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Перетянутая Пугачева ужаснула народ

"Мумия возвращается": перетянутая Пугачева ужаснула народ
Алла Пугачева. Фото: instagram.com/alla_orfey
Примадонну упрекнули в излишней любви к фотошопу и попросили остановиться

Алла Пугачева поздравила своих подписчиков в соцсети со старым Новым годом и пожелала всем хорошего настроения и обновления. Примадонна поделилась с поклонниками и новой нежной фотографией: легкий макияж подчеркнул выразительные глаза  Аллы Борисовны и ее задумчивый взгляд. Однако многие решили, что звезда слишком уж увлеклась фотошопом и выглядит неестественно.

"Боже мой, вся перетянутая", – ужаснулся один из подписчиков. "Мумия возвращается","вторая Гурченко", "Я люблю Аллу но зачем так ведь уже и коже не будет натягивать", "с фотошопом очень потрясающе выглядит!", "Это кто???Явно не пугачева", "очень похожа на Аллу..но это какая-то девочка..", "Алла Пугачева... Вернее то что от нее осталось", "остановись", – подхватили комментаторы на страничке Пугачевой в Instagram.

Впрочем, преданные поклонники по-прежнему любят свою несравненную Примадонну: "Красотка все века", "Красавица", "Алла, обожаю", "Красивая наша звезда!", "выглядите потрясающе", "Как же вы прекрасны ! Алла Борисовна", "Алла секси" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее интернет-пользователи бурно обсудили архивное видео Пугачевой.

Валентина МАЙОРОВА

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