Девушка показала свои упругие ягодицы

Звезды продолжают выкладывать фото и видеоотчтеты о своем отдыхе на роскошных курортах. Не осталась в стороне и Алена Преснякова – супруга внука Примадонны Никиты Преснякова. Фотография и ролик, где Алена плещется в бассейне на Бали, вызвала бурное обсуждение в Сети.

Сначала отметились восхищенные поклонники: "Волшебство", "захватывает", "Красотка", "Очень атмосферная локация, просто супер".

Потом на страничку девушки в Instagram подтянулись недоброжелатели: "У всех на Бали все шикарно,но такое ощущение,что вся Россия там..!!!че там,путевки бесплатно раздавали...???", "ездить по хорошим отелям без поддержки близких Никиты это дорого... вам обоим повезло, что о Вас заботится такая бабушка и мама" , "а чем вы в жизни занимаетесь? Какая у вас работа?".

Впрочем, Алена оставила без ответа вопросы злопыхателей (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).