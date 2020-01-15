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"Дух захватывает": полуголая жена внука Пугачевой изогнулась в бассейне

"Дух захватывает": полуголая жена внука Пугачевой изогнулась в бассейне
Алена Преснякова. Фото: instagram.com/alenaakrasnova
Девушка показала свои упругие ягодицы

Звезды продолжают выкладывать фото и видеоотчтеты о своем отдыхе на роскошных курортах. Не осталась в стороне и Алена Преснякова – супруга внука Примадонны Никиты Преснякова. Фотография и ролик, где Алена плещется в бассейне на Бали, вызвала бурное обсуждение в Сети.

Сначала отметились восхищенные поклонники: "Волшебство", "захватывает", "Красотка", "Очень атмосферная локация, просто супер".

Потом на страничку девушки в Instagram подтянулись недоброжелатели: "У всех на Бали все шикарно,но такое ощущение,что вся Россия там..!!!че там,путевки бесплатно раздавали...???", "ездить по хорошим отелям без поддержки близких Никиты это дорого... вам обоим повезло, что о Вас заботится такая бабушка и мама" , "а чем вы в жизни занимаетесь? Какая у вас работа?".

Впрочем, Алена оставила без ответа вопросы злопыхателей (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Валентина МАЙОРОВА

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