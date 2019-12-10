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Невестка Пугачевой оголила грудь перед фотографом

Невестка Пугачевой оголила грудь перед фотографом
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Жена внука Примадонны снялась без лифчика и произвела фурор

Невестка Аллы Пугачевой – супруга старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова – сразила поклонников наповал сексуальной фотосессией. Алена Краснова, показалась в непривычном для нее виде – надела пиджак на обнаженное тело, брюки и высокие сапоги, а также украсив шею большоим ожерельем, она ярко накрасила губы и глаза, после чего позировала перед камерой, открыв грудь.

Под снимками жена внука Пугачева сообщила о начале своей подготовки к  Новому году. Добавив, что для нее "неотъемлемым пунктом является образ в рождественскую ночь", она призналась: "Я всегда заранее продумываю все до мелочей, а так же дресс-код на нашу вечеринку за городом, которая уже стала традицией".  

Фанаты по достоинству оценили образ невестки Пугачевой, заявив, что она отлично выглядит: "Красавица нежнейшая", "Очаровательная!", "Шикарная".

Алена Краснова не тратит деньги на известные бренды и косметику покупает в обычных магазинах, отмечает "Пятый канал". Внешность девушки в любом виде – и в строгой одежде, и в романтических образах – не раз покоряла интернет-пользователей.

Отдают поклонники должное и смелости девушки. Недавно Алена Краснова вслед сбросилась с крыши многоэтажного дома. Ранее ее муж – внук Примадонны Никита Пресняков – выдал подробности семейной жизни и открыл секреты знаменитых родственников.

Полина ДОРОЖКИНА

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