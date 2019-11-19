Девушка рухнула с крыши вслед за мужем

Старший внук Аллы Пугачевой, которого не так давно прочили на "Евровидение", подтолкнул молодую жену к опасному шагу. Никита Пресняков прыгнул с небоскреба в Дубае (ОАЭ), и супруга последовала за ним. Видео того, как это было, опубликованное в соцсети, шокировало многих, но это было всего лишь экстремальное развлечение пары.

"Веселая штучка... не сказал бы, что захватывает от скорости, но если представить, что ничего не держит, то ощущение будто летишь между зданий как супермен! – поделился впечатлениями отпрыск знаменитой семьи. И добавил, что с ним "на соседнем тросе" – Алена Краснова.

Подписчики снова заговорили о появлении на свет потомства молодых супругов. "Аленка же в положении... как она решилась на такое развлечение? – спросила одна взволнованная фанатка. В ответ на это Никита возмутился: "Вот откуда вы все это постоянно берете?". Да и смелое поведение Алены доказало, что она не беременна.

Некоторые интересовались, "какие ощущения были, ограны не зажимало". Кто-то завидовал Преснякову. "Алена с виду – хрупкий ангел, но вписывается в такие "мероприятия", что совсем не хрупкие мужчины могут позавидовать... Круто, когда твоя "половина" поддерживает тебя даже в таких "безумных" действиях!", "Здорово. Аж дух захватывает", "Никита, ну ты и экстремал!!", – отметили такие.

Большинство поклонниц испугались: "Мне даже смотреть на это страшно...", "Это жесть", "Ужас! Я бы не решилась", "Матушки, взрыв мозга и сердца", "Ого! Глядеть даже страшновато", "Пока смотрела, думала с ума сойду от страха... седых волос поприбавилось".

Ранее внук Примадонны раскрыл подробности семейной жизни и выдал все тайны своей большой известной семьи.