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Пресняков ищет спасения от Пугачевой

Никита Пресняков. Фото: globallookpress.com
Молодой музыкант больше не хочет купаться в лучах чужой славы

Никита Пресняков захотел самостоятельности. Вечное клеймо "внук Пугачевой" и жизнь в тени своих звездных родственников порядком достали, и 27-летний артист стремится от всего этого избавиться. Первый шаг к независимости уже сделан, причем шаг радикальный.

На своей странице в Instagram Пресняков обратился за помощью к своим фанатам: нужны деньги на запись песни и клипа в Лос-Анджелесе. Причем план у парня воистину наполеоновский.

"Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!", – заявил Пресняков.

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Дочитай до конца по-братски! У каждого из вас появился уникальный шанс стать со-продюсером нашей песни «To Stay» и получить % прибыли от нашей музыки! Мы попали в чарт американского лейбла-платформы Younk и участвуем в Хит Фандинге! Его цель - собрать минимальное количество вложений, которых хватит на запись релиза и видео в Лос Анджелесе! С настоящими профессионалами! Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире! Стать частью команды менеджеров и продюсеров очень просто. Переходите по ссылке ниже, регайтесь, получайте бонусы в Баунти программе, поддерживайте музыкантов, которые этого заслуживают, и зарабатывайте на этом! И еще что самое приятное - вы можете как оплатить, так и заработать Янк баксы, слушая музыку на платформе через Баунти программу! Слушаешь музыку и получаешь деньги - мечта! =) Хит Фандинг длится всего 3 дня, поэтому мы очень переживаем и хотим выиграть! Поддержите наш трек и мы обещаем, что мы выложимся по максимуму! Такая возможность бывает редко, и мы готовы испытать удачу! ❤️ССЫЛКУ Я ОСТАВИЛ В ШАПКЕ ПРОФИЛЯ!❤️ P.S. Редко прошу поддержки, но тут я очень на вас надеюсь! #younk #multiverse

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov)

При этом просьбу музыканта нельзя назвать попрошайничеством, ведь он пообещал верным поклонникам возврат потраченного в виде процента с продаж трека через платные интернет-сервисы. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, Пресняков таким образом пытается отстраниться от звездной бабушки.

"Только про бабку спросите, он сразу в лице меняется. Он не хочет, чтобы его связывали с этим семейством… Никита избегает этого сознательно. Он не хочет петь вместе с Басковым, Киркоровым – ему это неприятно, он понимает, что это его опускает как артиста", – сказал Соседов изданию URA.RU.

Кстати, не только это говорит о желании Преснякова-младшего стать самостоятельной творческой единицей. Соседов отметил, что молодой человек в отличие от тех же Киркорова с Пугачевой брезгует заниматься коньюктурой. Поэтому он, например, избегает появляться на различных ток-шоу на ТВ.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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