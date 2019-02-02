Пресняков ищет спасения от Пугачевой

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Никита Пресняков захотел самостоятельности. Вечное клеймо "внук Пугачевой" и жизнь в тени своих звездных родственников порядком достали, и 27-летний артист стремится от всего этого избавиться. Первый шаг к независимости уже сделан, причем шаг радикальный.
На своей странице в Instagram Пресняков обратился за помощью к своим фанатам: нужны деньги на запись песни и клипа в Лос-Анджелесе. Причем план у парня воистину наполеоновский.
"Если мы все вместе объединимся и соберем нужную сумму, то у нашей песни появится шанс заявить о себе во всем мире!", – заявил Пресняков.
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При этом просьбу музыканта нельзя назвать попрошайничеством, ведь он пообещал верным поклонникам возврат потраченного в виде процента с продаж трека через платные интернет-сервисы. По мнению музыкального критика Сергея Соседова, Пресняков таким образом пытается отстраниться от звездной бабушки.
"Только про бабку спросите, он сразу в лице меняется. Он не хочет, чтобы его связывали с этим семейством… Никита избегает этого сознательно. Он не хочет петь вместе с Басковым, Киркоровым – ему это неприятно, он понимает, что это его опускает как артиста", – сказал Соседов изданию URA.RU.
Кстати, не только это говорит о желании Преснякова-младшего стать самостоятельной творческой единицей. Соседов отметил, что молодой человек в отличие от тех же Киркорова с Пугачевой брезгует заниматься коньюктурой. Поэтому он, например, избегает появляться на различных ток-шоу на ТВ.
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