Примадонне пришлось сушить мокрые купюры в комнате

Алла Пугачева залезла в унитаз, чтобы достать оттуда пачку с деньгами. Затем знаменитая артистка и ее дочь Кристина Орбакайте развесили мокрые купюры по всей комнате. Такой историей из прошлого поделился брат Владимира Кузьмина Александр.

Он рассказал, что Примадонна подарила его известному родственнику новые "Жигули", когда жила с тем. Однако после ссоры артистка решила забрать машину. Музыкант не хотел возвращать автомобиль и собрал сумму, равную стоимости подарка, чтобы рассчитаться со звездой. "Я тебе ее не отдам!" - заявила Алла Борисовна, и тогда Владимир выбросил пачку с купюрами в унитаз.

Пугачева и Орбакайте выловили огромные для 1980-х гг. деньги, приводит "7дней" выдержки из и нтервью Александра журналу "Караван историй. Коллекция". Когда домработница зашла в комнату и увидела, что там сушатся купюры, она удивилась: "А еще говорят, что денег у них нет!" – вспоминает Кузьмин.

Ранее изменившаяся Пугачева напугала поклонников своим внешним видом.