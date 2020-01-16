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Пугачева залезла в унитаз ради денег

Пугачева залезла в унитаз ради денег
Алла Пугачева. Фото: Утро.ру
Примадонне пришлось сушить мокрые купюры в комнате

Алла Пугачева залезла в унитаз, чтобы достать оттуда пачку с деньгами. Затем знаменитая артистка и ее дочь Кристина Орбакайте развесили мокрые купюры по всей комнате. Такой историей из прошлого поделился брат Владимира Кузьмина Александр.

Он рассказал, что Примадонна подарила его известному родственнику новые "Жигули", когда жила с тем. Однако после ссоры артистка решила забрать машину. Музыкант не хотел возвращать автомобиль и собрал сумму, равную стоимости подарка, чтобы рассчитаться со звездой. "Я тебе ее не отдам!" - заявила Алла Борисовна, и тогда Владимир выбросил пачку с купюрами в унитаз.

Пугачева и Орбакайте выловили огромные для 1980-х гг. деньги, приводит "7дней" выдержки из и нтервью Александра журналу "Караван историй. Коллекция". Когда домработница зашла в комнату и увидела, что там сушатся купюры, она удивилась: "А еще говорят, что денег у них нет!" – вспоминает Кузьмин.

Ранее изменившаяся Пугачева напугала поклонников своим внешним видом.

Фоторепортаж
Как изменилась Пугачева
Алла Пугачева, 2017. Фото: пресс-служба фестиваля Алла Пугачева, 2012. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Рыдалев
Алла Пугачева, 2007. Фото GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova Алла Пугачева, 2007. Фото ИТАР-ТАСС/ Юрий Машков Алла Пугачева, 2000. Фото Николая Малышева (ИТАР-ТАСС) Алла Пугачева, 1993. Фото Олега Булдакова /ИТАР-ТАСС/ +3
Карина СИРАЗОВА

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