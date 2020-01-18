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Натянутая Пугачева на людях прижалась к женатому мужчине

Натянутая Пугачева на людях прижалась к женатому мужчине
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна станцевала в ресторане со старым другом

Алла Пугачева побывала на 60-летии Игоря Николаева. Артистка удостоила композитора своим вниманием – прижавшись, танцевала с ним медленный танец перед всеми гостями. После звезды держались за руки и, улыбаясь, о чем-то шептались. Видео с юбилея Николаева попало в социальные сети, где пользователи начали обсуждать лицо Аллы Пугачевой.

Им кажется, что Примадонна выглядит неестественно, а кожу на ее лице как будто натянули.

"О боги, что у Борисовны с лицом...натянули", "Но мне показалось у Аллы какое– то напряженное лицо и натянутая улыбка!", "У нее лицо уже не расслабляется совсем", – прокомментировали в Инстаграм.

Игорь Николаев и Алла Пугачева дружат уже много лет. Именно композитор написал для Примадонны песни "Айсберг", "Две звезды", "Озеро надежды"  и многие другие.

Поклонники к их творческому дуэту относятся с большим трепетом. Видео многим из них показалось трогательным, однако в Инстаграм некоторые просят отпустить Примадонну на покой.

"Трогательно, молодцы, пронесли теплые отношения через годы!", "Ну какие они старики ? Выглядят отлично все!", "Очень мило! Прямо дрожь по телу... Так приятно видеть и понимать столько лет дружбы.... Браво", "Старость", "Приятно вспоминать и смотреть на вас сейчас!, "Чёт нафталином запахло", "Дайте бабушке отдыха. Заслужила. Всех благ ей, всех!" – прокомментировали совместное видео с артистами.

До этого Игоря Николаева поздравила его бывшая жена. Наташа Королева разместила в Инстаграм ролик с фотографиями композитора. Тогда мноиге посчитали, что нынешняя супруга будет страшно ревновать Николаева. 

Дарья ПЕТРОВА

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ну так сама ж не хочет уходить, противная до нельзя, пропитанная нафталином
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