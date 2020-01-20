Телеведущий в обнимку спел с Лаймой Вайкуле

Максим Галкин пришел на роскошную вечеринку без жены. Видео с мероприятия телеведущий опубликовал в Инстаграм-историях – он в обнимку спел с Лаймой Вайкуле. Алла Пугачева на праздник, видимо, не явилась: Примадонны нет ни на одном из роликов.

Торжество в Доме Пашкова устроила известная оперная певица Хибла Герзмава по случаю своего дня рождения. Помимо Галкина и Вайкуле на празднике, как показал артист, были также Лариса Долина, Анна Нетребко и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Состояние Аллы Пугачевой уже давно беспокоит ее поклонников. Певица все реже появляется на публике и часто жалуется на здоровье. По мнению музыкального критика, Примадонне уже не стоит выходить на сцену, так как она якобы еле стоит на ногах.

После смерти Галины Волчек певица резко изменилась – теперь она выглядит намного моложе супруга. Подписчики предположили, что она перенесла пластическую операцию. Некоторые даже отметили, что изменившаяся Пугачева стала похожа на Вайкуле – большинство пользователей Примадонну раскритиковали.

Ранее Максим Галкин рассказал, что будет делать после смерти супруги.