Выходками Пугачевой занялась полиция
Полиция оправдала проезд Аллы Пугачевой по перрону на машине. Об этом сообщили СМИ. Летом 2019 г. артистка подъехала на личном автомобиле прямо к поезду, и ее действия многие посчитали серьезным нарушением. В ГИБДД заинтересовались инцидентом и провели проверку.
Московские полицейские не станут штрафовать Примадонну за то, что водитель подвез звезду прямо к вагону, так как не сочли это нарушением правил дорожного движения, сообщает телеграм-канал Mash.
Скандальное видео появилось в Сети в июне 2019 года. На ролике видно, как "Майбах" Пугачевой заехал на полупустой перрон Рижского вокзала. Артистка вышла из машины, подъехавшей прямо к дверям вагона, и вошла в поезд. Интернет-пользователи сочли поступок Примадонны чересчур наглым, и адвокат Александр Сергеев подал заявление в ГИБДД с просьбой проверить, не нарушают ли действия певицы правил, пишет "Ридус".
Пугачева не раз признавалась, что боится летать на самолете, поэтому ездит исключительно в личном вагоне поезда с двуспальной кроватью и джакузи внутри. Однако после летнего инцидента артистке пришлось искать лазейку: чтобы скандал не повторялся, организаторы концертов звезды нашли другой способ избавить Примадонну от толпы поклонников – ее персональный вагон теперь загоняют в отстойник для поездов, куда затем подъезжает машина певицы.
Ранее Пугачева напугала поклонников внешним видом. Примадонну назвали мумией и посоветовали ей не увлекаться фоторедакторами.
Украина выдвинула условия России для закупок газа
"Газпрому" предложили стать конкурентом большим игрокам на рынке Незалежной
Покупка Минском норвежской нефти оказалась выгодна Москве
В России убедились, что у Белоруссии достаточно денег на приобретение сырья по рыночной стоимости
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик