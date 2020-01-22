Инспекторы определили судьбу Примадонны после скандала на Рижском вокзале

Полиция оправдала проезд Аллы Пугачевой по перрону на машине. Об этом сообщили СМИ. Летом 2019 г. артистка подъехала на личном автомобиле прямо к поезду, и ее действия многие посчитали серьезным нарушением. В ГИБДД заинтересовались инцидентом и провели проверку.

Московские полицейские не станут штрафовать Примадонну за то, что водитель подвез звезду прямо к вагону, так как не сочли это нарушением правил дорожного движения, сообщает телеграм-канал Mash.

Скандальное видео появилось в Сети в июне 2019 года. На ролике видно, как "Майбах" Пугачевой заехал на полупустой перрон Рижского вокзала. Артистка вышла из машины, подъехавшей прямо к дверям вагона, и вошла в поезд. Интернет-пользователи сочли поступок Примадонны чересчур наглым, и адвокат Александр Сергеев подал заявление в ГИБДД с просьбой проверить, не нарушают ли действия певицы правил, пишет "Ридус".

Пугачева не раз признавалась, что боится летать на самолете, поэтому ездит исключительно в личном вагоне поезда с двуспальной кроватью и джакузи внутри. Однако после летнего инцидента артистке пришлось искать лазейку: чтобы скандал не повторялся, организаторы концертов звезды нашли другой способ избавить Примадонну от толпы поклонников – ее персональный вагон теперь загоняют в отстойник для поездов, куда затем подъезжает машина певицы.

Ранее Пугачева напугала поклонников внешним видом. Примадонну назвали мумией и посоветовали ей не увлекаться фоторедакторами.