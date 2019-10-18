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Пугачеву завозят в отстойник для поездов

Пугачеву завозят в отстойник для поездов
Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Примадонна требует машину прямо на перрон

После разгоревшегося скандала из-за машины Аллы Пугачевой на Рижском вокзале организаторы нашли другой способ избавить Примадонну от толпы поклонников, рассказал звездный промоутер Сергей Лавров.

"Сейчас мы нашли лазейку: вагон загоняем в отстойник для грузовых поездов, и уже туда подъезжает машина для артиста",

рассказал Лавров "Комсомольской правде" о требованиях артистки, которой вскоре предстоит поехать в Минск на гастроли.

Певица ездит исключительно в отдельном вагоне, взятом в аренду, где должны быть спальня, гостиная, душ и кухня с поваром. При этом Алла Борисовна всегда просит подавать машину к трапу самолета или к вагону поезда. Промоутер отмечает, что у Пугачевой очень скромные требования по сравнению со многими молодыми артистами, например, рэпером Элджеем.

Карина СИРАЗОВА
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