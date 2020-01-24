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Вырубят ради высоток: замку Пугачевой грозит опасность

Вырубят ради высоток: замку Пугачевой грозит опасность
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Рядом с роскошным жилищем Примадонны хотят поселить простых людей

Уединенному замку Аллы Пугачевой и Максима Галкина грозит опасность – лес вокруг могут скоро вырубить, а рядом начать строительство многоэтажек. Звездная пара и их соседи резко против такой идеи застройщика. Об этом сообщил Telegram-канал Mash. 

Если рядом появятся дома, то жители смогут увидеть, как живут знаменитости, а гулять больше будет негде. Звездная пара и соседи собираются помешать строительству и вырубке деревьев. 

"Лес у замка Пугачевой и Галкина могут вырубить ради высоток", – пишут в Telegram.

Местные жители также утверждают, что начинать строительство в этом месте нельзя, ведь под землей могут находится останки солдат, погибших в 40-е годы.

Алла Пугачева и Максим Галкин живут в своем роскошном замке в деревне Грязь с 2011 года. Строили жилье почти 7 лет. Известно, что в внутри 6 этажей, 20 комнат, сад и бассейн. Управляет всем Максим Галкин с помощью системы умного дома.

Дарья ПЕТРОВА

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