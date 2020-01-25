Из-за внешности Примадонны начался настоящий переполох

Растерянные фанаты не могут понять – видят ли они Аллу Борисовну или им подсунули ее клона.

Фурор произвела последняя фотография Пугачевой, где она позирует в ресторане с певцом Александром Буйновым. Видимо, Примадонне стало скучно без супруга Максима Галкина, который укатил в Новую Зеландию, и она решила встретиться со старыми друзьями.

Внешний вид 70-летней Аллы вызвал недоумение у пользователей. Некоторые признались, что вовсе не узнали ее, другие заявили, что она снова стала девочкой, третьи заподозрили, что это ненастоящая Примадонна. По слухам, звезда недавно обратилась к пластическим хирургам, благодаря чему, как считают пользователи в Сети, радикально изменилась и помолодела (орфография и пунктуация сохранены).

"Буйнова узнала, а Аллу нет!" "Аллочка Борисовна, не плохо отрываетесь со старыми ДРУЗЬЯМИ, пока муж на дальнем континенте зарабатывает денюжку (Это юмор) Так держать. Завидую вашему внешнему виду, тоже так хочу выглядеть. Но моя пенсия не позволяет. Люблю Вас и ваших деток, особенно Лизка (по вашему Лизок), всегда мечтала о Доченьки, но бог дал только сыночка" "Женщина праздник" "А может это клон А.Б." "Мне одной кажется, но с Вайкуле становятся одно лицо" "она пластику сделала" "но это не ее лицо. Хотя мне все равно" "Муж за порог", – пишут они.

Ранее музыкальный критик резко высказался о Пугачевой, заявив, что на нее уже невозможно смотреть, ибо она "еле дышит".