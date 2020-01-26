Пугачева спрятала лицо после слухов о пластике
Алла Пугачева спрятала лицо под вуалью. Артистка крупным планом сняла себя через полупрозрачную ткань, а снимок выложила в Инстаграм. Возможно, таким способом Примадонна решила продемонстрировать результат пластической операции, которую, по слухам, недавно перенесла.
"Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+", – написала Пугачева под фото в Инстаграм.
Мнения подписчиков Алла Пугачевой разделились. Одни считают, что певица прекрасно выглядит, а дать больше 40 лет ей нельзя. Другие же, наоборот, уверены, что знаменитость все равно выглядит старой и советуют ей сделать еще несколько операций – уменьшить нос и убрать живот (орфография и пунктуация сохранены).
"Старуха все равно", "Защитный барьер", "В таком случае, мешок на голову – ещё лучше. Крепость надежнее", "Баба Алла вы так перетянули все свое лицо , что даже нос стал казаться крупнее и длиньше) нужно теперь нос немного подкоротить ) я вам рекомендую еще пластику живота сделать , потом нам продемонстрировать ))) А то рожу натянули , а живот висячий )))", – написали под фото.
В использовании пластики упрекают не только Аллу Пугачеву, но и Софию Ротару. По слухам обе артистки регулярно обращаются к хирургам, а украинская звезда пошла еще дальше – она носит на лице силиконовую маску.
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