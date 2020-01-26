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"Вот и старость": Брежнева поседела и усохла

"Вот и старость": Брежнева поседела и усохла
Вера Брежнева. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Новый образ жены Константина Меладзе вызвал слухи о ее болезни

Поклонники Веры Брежневой беспокоятся за ее здоровье после последнего выхода артистки. На снимке, который звезда опубликовала в Инстаграм, комментаторы не могли не заметить ее худобу. По их мнению, Брежнева потеряла все свои роскошные формы. Кроме того, лицо знаменитости резко постарело, а волосы выглядят седыми – так считают в социальных сетях.

Некоторые комментаторы видят причину резких изменений в болезни, другие считают, что все дело в неудачном образе. Волосы Брежневой кажутся короткими, а задранный нос напомнил комментаторам пятачок.

"Кто это? Веру подменили совсем не похожей дамой", "Неужели заболела? Что за вид?", "Верочка! Ты заболела?! Почему такая тощая? Где твои формы шикарные?", "Вот она и старость!", "Седой оттенок старит вас", "Вам этот образ прибавляет года!", "Нос какой-то странный, как пятачок", "Вера становится не той. Меняться безусловно надо. Но как-то мне грустно. Что с Верой?" – пишут обеспокоенные поклонники под фото Брежневой в Инстаграм.

Часть пользователей никаких изменений во внешности Веры Брежневой не заметила. Под фото жены Константина Меладзе появляются сотни комментариев. Певицу сравнивают с грациозной кошкой, расхваливают за сексуальность и естественную красоту.

Ранее Вера Брежнева покинула Россию после слухов о разводе с мужем. 

Дарья ПЕТРОВА

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