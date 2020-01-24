Супермодель вышла на подиум в откровенном наряде

Ирина Шейк показалась перед зрителями модного показа в необычном наряде – сквозь прозрачные вставки ее короткого платья были видны трусы. Отдельного внимания заслуживает бюст знаменитости, который был спрятан в острые конусы.

Комментаторов в Инстаграм восхитил модный образ модели. Они считают ее самой красивой на Земле и признаются, что в любви.

"Влюбилась", "Самая секси-модель", "Королева", "Фантастическая женщина", "Это вообще законно! Быть ТАКОЙ красивой?", "Шикарнейшая", "Моя идеал", "Самая красивая", "Сексуальная красотка", – похвалили брюнетку в комментариях под фото. А кто-то оценил по-другому:"Когда хряпнула 250 граммов без закусона".

Также в соцсети предположили, что бывший возлюбленный россиянки теперь кусает локти. Напомним, летом 2019 г. звезда подиума рассталась с актером Брэдли Купером, от которого родила ребенка.

Ранее Ирина Шейк снялась в эротичном белье и похвасталась упругими бедрами в золотых трусах.