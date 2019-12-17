Супермодель показала тело в металлическом боди

Ирина Шейк снялась в откровенном наряде, который подчеркнул идеальную фигуру красотки и ее бюст. На шею звезды было надето золотое украшение, напоминающее ошейник.

Поклонники Шейк в красоте девушки ничуть не сомневаются, а вот наряд некоторым показался странным. В Инстаграм, где модель и поделилась снимком, боди сравнили с "трусами верности".

Подписчики уверены, что бывший возлюбленный Ирины Шейк кусает локти, смотря на фотографии сексуальной брюнетки. Напомним, в июне 2019 модель рассталась с голливудским актером Брэдли Купером, от которого родила дочь.

"Вау, красотка", "Прекрасная королева", "Идеальная", "Очень восхищаюсь вашей красотой и манерой разговора", "Железные трусы верности", "Отличный костюмчик. Иришка огнишко", "Боже, какая красота. Очень жаль Купера, как ему больно, наверное, смотреть на богиню, которую упустил по своей глупости", "Костюм верности?", "Как вы в него влезли", – прокомментировали снимок в социальных сетях.

Ранее Ирина Шейк снялась в эротичном белье на полу.