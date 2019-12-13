Зрители уверены, что участница шоу "Дом-2" не достойна звания "Человек года"

Ольга Рапунцель вышла в финал конкурса и может выиграть квартиру в Москве. Однако поклонники телестройки этому не обрадовалась и начали унижать участницу "Дома-2". Они обвиняют девушку во лжи и глупости, припоминают ей прошлое и признаются, что их тошнит от одного вида Рапунцель.

Возможно, зрители "Дома-2" настроены против Ольги Дмитренко (настоящая фамилия девушки) из-за многочисленных скандалов. Сначала Рапунцель и ее мужа обвиняли в том, что они занимаются сексом при ребенке, затем подозревали, что участница изображает вторую беременность.

"Рапа очень злая!", "У нее нет ни одного положительного качества для ЧГ. Она не достойна!", "Надоело смотреть уже на нее, вечно из себя строит #яжемать и #яжежертва", "Тошнит от нее", "Лицемерная, лживая, злая, жадная, завистливая, меркантильная, глупая, ленивая, никого не уважающая, неблагодарная Теребонька", "Только не Рапунцель, сейчас вытошнит меня", – обругали в Интернете Рапунцель зрители телестройки.

В финал конкурса "Человек года" кроме Ольги Рапунцель вышла ее сестра. Недавно участница шоу "Дом-2" Алена Рапунцель увеличила грудь и уже показала подписчикам результат пластической операции.