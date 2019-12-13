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Звезда "Дома-2" засветила киску в кафе

Звезда "Дома-2" засветила киску в кафе
Дарья Пынзарь. Фото: instagram.com/darya_pinzar86
Бывшая участница проекта продемонстрировала тело в обтягивающем костюме

Дарья Пынзарь показала подписчикам киску, которая сидела у нее на коленях. Кошка пришла к бывшей участнице "Дома-2" в кафе в Турции, где она встречалась с подругой. Дарья решила приласкать животное на камеру.

В комментариях подписчики завалили Дарью Пынзарь комплиментами и стали называть ее "кошечкой".

"Дашулька – красотулька!", "Красотка", "Такая клевая", "Классная киска! И кошка ничего", "Киска с кошечкой", "Дарья, ты лучшая", – пишут поклонники в комментариях Пынзарь.

Напомним, Дарья Пынзарь – одна из самых ярких участниц проекта "Дом-2". На телестройке яркая блондинка вышла замуж и родила первого ребенка. После ухода с шоу у влюбленных родился второй сын, а полгода назад семья переехала в Турцию.

Ранее сексуальным снимком поделилась экс-участница шоу "Дом-2" Виктория Романец.

Дарья ПЕТРОВА

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