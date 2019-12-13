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"Зачем все напоказ?": звезду "Дома-2" осудили за обнаженный бюст

"Зачем все напоказ?": звезду "Дома-2" осудили за обнаженный бюст
Милена Безбородова. Фото: instagram.com/buff_tipsy
Участница телестройки открыла формы для фото

Милена Безбородова снялась в кружевном лифчике, так что бюст звезды "Дома-2" оказался у всех на виду. В комментариях блондинку, претендующую на звание "Человек года", осудили. Подписчики считают, что Безбородовой не стоит фотографироваться в нижнем белье.

Недовольны подписчики Милены Безбородовой и ее поведением. Комментаторы считают, что она слишком агрессивна, чтобы выиграть квартиру в Москве от шоу "Дом-2". В Инстаграм с врагами звезды проекта спорят поклонники. Они считают Милену привлекательной девушкой, которая заслуживает победы.

"Что за порнография?", "Противная притворщица, всех гасит, чтобы квартиру взять", "Хорошенькая, удачи тебе", "Большая умничка", "Меня бы мой муж прибил за такие фотографии", "Зачем все напоказ?", "Истеричка малолетняя. Уж явно достойна квартирку получить не она", "Не достойна, только орет", "Что за порно фото?", – написали пользователи в Инстаграм Безбородовой. 

Также в финал конкурса "Человек года" проекта "Дом-2" вошли сестры Рапунцель: Ольгу зрители раскритиковали после секс-скандала, а Алена недавно обнажила бюст после пластической операции. 

Дарья ПЕТРОВА

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