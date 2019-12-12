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Шлифует себя: Бузову застукали с рукой в промежности и облили грязью

Шлифует себя: Бузову застукали с рукой в промежности и облили грязью
Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ведущая шоу "Дом-2" потрогала себя в коротком платье

Ольга Бузова позировала у стены в мини-платье. При этом рука певицы, как видно по фото, находится прямо у нее между ног. Звезда "Дома-2" выложила снимок в Инстаграм, где звезду облили грязью, а не начали хвалить.

Подписчики Бузовой считают, что звезда слишком сильно редактирует свои фотографии, поэтому ее лицо выглядит, как отшлифованное.

"Неудачный ракурс", "Вы хоть фото нормальное публикуйте, я видела вас на Южнопортовой 9 ст 6, вы же обычная, как все без этого отшлифованного лица", "Рука, как обычно, на "причинном" месте", "Что она постоянно чешет между ног?", "Вечно рука там", – написали Бузовой в Инстаграм.

Пока одни критиковали Ольгу Бузову за странную позу и не естественное лицо, поклонники восхищались фигурой знаменитости. Они считают, что у ведущей "Дома-2" идеальные ноги.

Ранее ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова сняла постельное видео без лифчика. 


Дарья ПЕТРОВА

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