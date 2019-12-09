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Бузова в панталонах показала новую грудь-трубочки

Бузова в панталонах показала новую грудь-трубочки
Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая шоу "Дом-2" станцевала без штанов

Ольга Бузова представила поклонникам клип на песню "Не виновата". В видео звезда примерила несколько новых образов. Например, показалась в обтягивающих панталонах и необычном топе, который преобразил ее грудь в трубочки.

Видео Бузовой получилось довольно откровенным: ведущая "Дома-2" извивалась в сексуальном боди, демонстрировала ягодицы и роскошные ноги.

Поклонники новый клип знаменитости оценили. В Инстаграм Бузовой появились сотни восторженных комментариев.

"Просто бомба", "Лучшая", "Образы шикарные", "Это великолепно", "шикарный клип", "Это огнище", "Платье с грудью-конусами отличное", – написали звезде в Интернете. 

Если внешность Ольги Бузовой комментаторы хвалили, то слова песни и хореография впечатлили не всех. Критики считают, что с каждым разом песни ведущей "Дома-2" получаются все хуже. 

Ранее Ольга Бузова показала фигуру в обтягивающем мини. 

Дарья ПЕТРОВА

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