Ведущая шоу "Дом-2" станцевала без штанов

Ольга Бузова представила поклонникам клип на песню "Не виновата". В видео звезда примерила несколько новых образов. Например, показалась в обтягивающих панталонах и необычном топе, который преобразил ее грудь в трубочки.

Видео Бузовой получилось довольно откровенным: ведущая "Дома-2" извивалась в сексуальном боди, демонстрировала ягодицы и роскошные ноги.

Поклонники новый клип знаменитости оценили. В Инстаграм Бузовой появились сотни восторженных комментариев.

"Просто бомба", "Лучшая", "Образы шикарные", "Это великолепно", "шикарный клип", "Это огнище", "Платье с грудью-конусами отличное", – написали звезде в Интернете.

Если внешность Ольги Бузовой комментаторы хвалили, то слова песни и хореография впечатлили не всех. Критики считают, что с каждым разом песни ведущей "Дома-2" получаются все хуже.

Ранее Ольга Бузова показала фигуру в обтягивающем мини.