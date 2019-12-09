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Ольга Бузова представила поклонникам клип на песню "Не виновата". В видео звезда примерила несколько новых образов. Например, показалась в обтягивающих панталонах и необычном топе, который преобразил ее грудь в трубочки.
Видео Бузовой получилось довольно откровенным: ведущая "Дома-2" извивалась в сексуальном боди, демонстрировала ягодицы и роскошные ноги.
Поклонники новый клип знаменитости оценили. В Инстаграм Бузовой появились сотни восторженных комментариев.
"Просто бомба", "Лучшая", "Образы шикарные", "Это великолепно", "шикарный клип", "Это огнище", "Платье с грудью-конусами отличное", – написали звезде в Интернете.
Если внешность Ольги Бузовой комментаторы хвалили, то слова песни и хореография впечатлили не всех. Критики считают, что с каждым разом песни ведущей "Дома-2" получаются все хуже.
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