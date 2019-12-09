Певица поделилась интимным кадром с подругой

Екатерина Варнава схватила Полина Гагарину за ягодицы и прижалась к ее груди. Все происходящее, похоже, совсем не смутило певицу. Более того, пикантный снимок она выставила на всеобщее обозрение.

Гагарина опубликовала фото в Инстаграм, где позже появилось и видео с юмористкой. Так наставница шоу "Голос" решила поздравить Варнаву с днем рождения. Сегодня секс-символу популярного шоу исполнилось 35 лет.

"В сознательном возрасте обрести настоящую подругу (для меня это слово много значит) – это настоящий подарок! Спасибо за твою душу, за твоё огромное сердце, за тебя такую!"

– подписала пост Гагарина.

Также артистка выложила видео с Екатериной Варнавой, где они в нарядах с глубокими декольте прогуливаются по улицам. Поклонники внешность знаменитостей оценили и засыпали их комплиментами.

"Красотки", "Смотреть можно бесконечно. Классные!", "Вы замечательные", "Полина, вы такая красивая", "Лучшие", "Полина такая классная", "Обожаю Варнаву, классно, что вы дружите", – написали в Инстаграм Гагариной.

Ранее Полина Гагарина засветила трусы перед камерой.