Телезвезда вывалила бюст на пляже

Ольга Орлова сейчас находится на второй площадке проекта "Дом-2" на Сейшелах. На тропическом острове знаменитость предпочитает носить купальники и максимально открытые наряды. На последнем фото телеведущая позирует в платье с глубоким декольте и цепью на бюсте. Пока одни наслаждались сексуальными формами знаменитости, которые практически выпадают из наряда, другие принялись критиковать ведущую "Дома-2" и называть "озабоченной".

Критикам кажется, что Орлова своим видом пытается привлечь к себе мужчину, но выглядит это "срамно". Поклонники красотки от оголенного бюста возбудились и признались, что любят грудь Орловой.

"Я люблю эту грудь", "Люблю твою грудь", "Возбуждает", "Она просто озабоченная и не скрывает этого, уже прям орет в открытую, хочу мужика, и две своих морковки развесила, ну зачем, ну хоть бы половину прикрыла, и то бы не так срамно, мне лично за нее стыдно", "Любим вашу грудь", – написали в Инстаграм Орловой.

О личной жизни Ольги Орловой известно не так уж и много. После развода с первым мужем артистка с другим мужчиной в свет не выходила, а в Инстаграм не раз писала, что пока находится в поиске идеального спутника.

Зрители "Дома-2" предполагают, что у Ольги Орловой может быть роман с Владом Кадони. Коллеги часто выкладывает совместные снимки, которые выглядят уж слишком интимными.

Ранее мокрая Ольга Орлова засветила соски в крошечном бикини.