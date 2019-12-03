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"Мокрая и сексуальная": ведущая "Дома-2" засветила соски

"Мокрая и сексуальная": ведущая "Дома-2" засветила соски
Ольга Орлова. Фото: instagram.com/olgaorlova1311
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Звезда телепроекта обнажила тело на отдыхе

Ольга Орлова сейчас находится на второй площадке шоу "Дом-2" на Сейшелах. На острове ведущая устроила сексуальную фотосессию в бикини. На фото Орлова позирует в красном лифчике, ткань которого не скрывает соски знаменитости. При этом одну руку ведущая "Острова любви" засунула в трусы.

Сексуальное фото 42-летней Орловой подписчиков не оставило равнодушным – в Инстаграм восхищаются стройной фигурой телезвезды и просят выкладывать еще больше пикантных фото.

"Красотка", "Огонь", "Как всегда шикарная", "Какая же вы красивая и фигура просто восхитительная", "Спусти еще ниже", "Какие же у вас женственные формы!", "Хороша, нет слов", "Самая секси", "До чего сексуальная", "Смело", "Оля бомба! Эталон женственности и красоты", – написали подписчики в Инстаграм Орловой.

В комментариях уверены, что с таким телом у Ольги Орловой не должно быть отбоя от мужчин, однако сама телеведущая, похоже, пока не нашла женского счастья. Многие подозревают, что у нее роман с коллегой по "Дому-2" Владом Кадони. 

Ранее Алена Рапунцель показала грудь после пластики. Она стала очередной участницей "Дома-2", которая переделала себя с помощью хирургов. 

Дарья ПЕТРОВА

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