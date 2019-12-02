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Фаворитку Меладзе обругали за бусы под глазами

Фаворитку Меладзе обругали за бусы под глазами
Эрика Герцег. Фото: instagram.com/erikaherceg/
Украшение девушки назвали уродством

Слухи об отношениях Константина Меладзе и Эрики Герцен появились несколько месяцев назад. Сами звезды роман отрицают, объясняя свое общение только совместной работой. Однако критики с тех пор атакуют солистку "ВИА Гры" в социальных сетях. В последний раз девушку разнесли за съемку с необычным аксессуаром. На снимке видно, что на Герцен надето украшение, похожее не очки – своеобразные бусы висят прямо под глазами.

В комментариях образ артистки не оценили и начали критиковать девушку.

"Уродство какое-то навесили на лицо, и считаете, что это красиво. Идея Меладзе?", "Мне одной не нравятся эти бусы под глазами? Выглядят грубо", "Ужасно портит образ эти сопли на лице", – обругали блондинку в Инстаграм.

Вера Брежнева в слухи об измене мужа не верит, но однажды публично сорвалась после комментариев. Позже певица заговорила о беременности.

Дарья ПЕТРОВА

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