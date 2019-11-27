Брежнева ошарашила поклонников новостями

Вера Брежнева удивила поклонников неожиданным признанием. Под новым фото в Инстаграм девушка заявила об изменениях в своей жизни. Интриговать своих подписчиков блондинка начала еще на днях.

"Скоро поделюсь с вами одной прекрасной новостью…" - рассказала Брежнева вчера. А сегодня крупными буквами написала: "беременна".

Однако подписчиков, которые уже хотели поздравить звезду с пополнением в семье, Брежнева разочаровала. Речь идет не о ребенке, а о проекте, который Брежнева "вынашивала" последние два года. Экс-солистка группы "ВИА Гры" решила создать свой косметический бренд.

В комментариях пользователи написали, что удивлены неожиданной новость, но поддерживают артистку в любых начинаниях.

"Новость – огонь! Поздравляю!", "Вера, вы прекрасны!", "Ух ты, вот это новость", "Вы умница", "Куколка", "Интересная интрига и интересная развязка", "Чертовски хороша", "Какая вы красивая", "Прекрасная новость, удачи вас", - написали в Инстаграм Брежневой.

Ранее в социальные сетях обсуждали слухи о том, что Константин Меладзе закрутил роман с солисткой группы "ВИА Гры" Эрикой Герцен. Певица в информацию об измене мужа не верит.