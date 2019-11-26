Знаменитость показала формы и сделала неожиданное признание

Вера Брежнева порадовала поклонников новым соблазнительным снимком. На фото блондинка позирует в наряде с глубоким декольте. Откровенный вырез позволяет рассмотреть соблазнительные формы девушки.

Также комментаторы обратили внимание на новую прическу экс-солистки группы "ВИА Гра". Кудрявую красотку сравнили с львицей, а под постом Вере Брежневой написали множество комплиментов.

Сама же артистка сделала неожиданное признание – ее очень раздражает, когда ее называют "дорогой".

"Есть одно слово, когда меня им называют, меня чуток передергивает. Это слово "дорогая". При том, если говорят дорогая Вера, как официальное обращение, это нормально. Но если просто дорогая для меня это звучит очень грубо и неискренне…", – написала жена Константина Меладзе.

"Вы такая классная!!! Прямо глаз не отвести", "Ох какая девочка! Красатулька", "Я вас обожаю", "Нереально красивая", "Шикарные кудри", "Как львица", "До чего красивая женщина", "Самая красивая", "Лапочка", – прокомментировали снимок артистки.

Ранее Вера Брежнева засветила нижнее белье в пикантном видео.