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"Секс-символ России": экс-солистка "ВИА Гры" задрала юбку на улице

"Секс-символ России": экс-солистка "ВИА Гры" задрала юбку на улице
Татьяна Котова. Фото: instagram.com/kottova/
Певица обнажила ноги на камеру

Татьяна Котова возбудила мужчин пикантным снимком, сделанным на улице. На фото экс-солистка группы "ВИА Гра" поднимает подол наряда, полностью обнажая ноги. В комментариях поклонники блондинки признались, что считают ее секс-символом России.

Котова действительно входит в рейтинг самых привлекательных россиянок. В 2016 году она вошла в десятку самых сексуальных девушек по версии журнала Maxim.

"Ты, как и всегда, божественно красива, ты не для меня секс-символ России", "Фигурка идеальная!", "Какие ножки. Можно целовать", "Супер ляшечки", "Неземная красота", "Ну вообще какой нежный и чувственный образ", "Эталон красоты", "Сексуальность и эротичность", – оценили тело девушки подписчики в Инстаграм.

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Публикация от ТАТЬЯНА КОТОВА (@kottova)

Татьяна Котова была солисткой группы "ВИА Гра" с 2008 по 2010 год, а сейчас строит сольную карьеру.

В 2006 году красотка получила титул "Мисс Россия", а в 2007 году участвовала в конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Сейчас в социальных сетях активно обсуждают и другую участницу группы "ВИА Гра". По слухам, Эрика Герцен состоит в романтических отношениях с Константином Меладзе. 

Дарья ПЕТРОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
тоже блин красотка
1
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