Экс-солистка группы "ВИА Гра" ослепила мужчин большим декольте

Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, где она танцует в блестящем наряде. Вечернее платье певицы не скрывает ее бюст, а большой разрез позволяет рассмотреть ее стройные ноги.

После сексуальных танцев на съемках новогоднего шоу артистка удалилась со сцены. В комментариях поклонники засыпали Джанабаеву комплиментами. Они считают супругу Валерия Меладзе красивой и сексуальной.

"Красотка!", "Ослепительно прекрасная", "Нельзя быть красивой такой", "Ослепительная звездочка", "Самая красивая женщина", "Шикарная", "Сексуальная и красивая", "Превосходная", "Какая же красивая", – оценили комментаторы внешний вид экс-солистки "ВИА Гры".

Ранее в Интернете обсуждали провокационные фотографии Альбины Джанабаевой в нижнем белье и сетке.