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Альбина Джанабаева поделилась с подписчиками видео, где она танцует в блестящем наряде. Вечернее платье певицы не скрывает ее бюст, а большой разрез позволяет рассмотреть ее стройные ноги.
После сексуальных танцев на съемках новогоднего шоу артистка удалилась со сцены. В комментариях поклонники засыпали Джанабаеву комплиментами. Они считают супругу Валерия Меладзе красивой и сексуальной.
"Красотка!", "Ослепительно прекрасная", "Нельзя быть красивой такой", "Ослепительная звездочка", "Самая красивая женщина", "Шикарная", "Сексуальная и красивая", "Превосходная", "Какая же красивая", – оценили комментаторы внешний вид экс-солистки "ВИА Гры".
Ранее в Интернете обсуждали провокационные фотографии Альбины Джанабаевой в нижнем белье и сетке.
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