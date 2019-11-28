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"Секси": жена Меладзе надела жилет на голое тело

"Секси": жена Меладзе надела жилет на голое тело
Альбина Джанабаева. Фото: www.globallookpress.com
Экс-солистка группы "ВИА Гра" показала бюст

Альбина Джанабаева стала звездой одной из вечеринок. На мероприятии певица появилась в блестящем красном костюме, при чем жилет красавица надела на голое тело – все желающие могли рассмотреть бюст знаменитости.

Обтягивающий наряд Джанабаевой пришелся по вкусу многим ее поклонникам – в комментариях ее признали красивой, женственной и сексуальной.

"Альбина, шикарная, роскошная! Вы очень женственная и красивая!", "Девушка, вы секси", "Хороша собой очень", "Яркая девушка", "Альбина я Ваш фанат. Вы большая умница, красотка. Желаю Вам всего самого наилучшего. Последний трек просто улет", "Безумно красивая", – похвалили поклонники супругу Валерия Меладзе.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

В последнее время Альбина Джанабава стала чаще радовать поклонников смелыми снимками. Например, артистка не стесняется позировать перед фотографом в трусах и колготках в сетку.

Муж знаменитости Валерий Меладзе недавно взмолил поклонников о помощи. 

Дарья ПЕТРОВА

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