Украинская певица снялась в эротичном наряде

Родственница Софии Ротару в последнее время выкладывает все больше пикантных фотографий. На одном из снимков Соня Кей позирует в белых трусах и коротком топе, сквозь который просвечивают соски. Племянница Ротару на снимке сексуально выгнулась и раздвинула ноги.

Подписчики Сони Кей считают ее одной из самых красивых девушек страны и хвалят ее за сексуальность.

"Секси-брюнеточка", "Кошечка", "Мило", "Это просто нереально! Вы самая красивая девушка Украины", "Как можно быть такой красивой", – оценили комментаторы.

Соня Кай стала певицей вслед за знаменитой тетей. Девушка дает концерты на Украине и в последнее время все чаще оголяется в социальных сетях.

Также недавно стало известно, что девушка получила предложение руки и сердца и уже начала готовиться к свадьбе.