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"Секси-брюнеточка": племянница Ротару раздвинула ноги в трусах

"Секси-брюнеточка": племянница Ротару раздвинула ноги в трусах
Племянница Ротару. Фото: instagram.com/sonyakayofficial
Украинская певица снялась в эротичном наряде

Родственница Софии Ротару в последнее время выкладывает все больше пикантных фотографий. На одном из снимков Соня Кей позирует в белых трусах и коротком топе, сквозь который просвечивают соски. Племянница Ротару на снимке сексуально выгнулась и раздвинула ноги.

Подписчики Сони Кей считают ее одной из самых красивых девушек страны и хвалят ее за сексуальность.

"Секси-брюнеточка", "Кошечка", "Мило", "Это просто нереально! Вы самая красивая девушка Украины", "Как можно быть такой красивой", – оценили комментаторы.

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Публикация от Sonya Kay (@sonyakayofficial)

Соня Кай стала певицей вслед за знаменитой тетей. Девушка дает концерты на Украине и в последнее время все чаще оголяется в социальных сетях.

Также недавно стало известно, что девушка получила предложение руки и сердца и уже начала готовиться к свадьбе. 

Дарья ПЕТРОВА

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