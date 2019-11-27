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Беременность и популярность: всплыла правда о любовнице Джигарханяна

Беременность и популярность: всплыла правда о любовнице Джигарханяна
Армен и Степан Джигарханяны. Фото: instagram.com/s_jigro
Бывший муж 38-летней блондинки рассказал о ее прошлом

Ольга Казаченко уже несколько месяцев встречается с сыном Армена Джигарханяна. Отношения влюбленных осложняются сразу несколькими факторами: Степан Джигарханян живет в США, а вокруг их пары всегда ходит много слухов и сплетен. Добавить масла в огонь решил бывший муж Ольги – музыкант Вадим Казаченко.

Артист считает, что девушка просто наживается на его имени. Также музыкант откровенно рассказал о прошлой жизни с любовницей Джигарханяна. Оказалось, что после свадьбы молодые вместе не жили, а рожать совместного ребенка никогда не планировали.

"В 2014 году я повел в ЗАГС женщину, которая, как оказалось, не планировала строить совместную жизнь со мной. Мы не жили вместе, и потому я не мог "выгнать" ее во время беременности, как она заявила три года назад", - цитирует слова Вадима Казаченко "Собеседник".

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Артист утверждает, что несколько лет содержал Ольгу и ее ребенка, а своими походами на разные телешоу она, как считает Казаченко, просто пытается добиться популярности.

"Ольга Мартынова три года продает все, что связано с моим именем. Постоянно обвиняет меня в чем-то, раздавая интервью и порождая поток разных слухов и лжи. <…> Она сама рассказала о том, что пошла на телевидение ради публичности",

– добавил артист.

Ранее бывшая жена Армена Джигарханяна оголила грудь после разрыва с Прохором Шаляпиным. 

Дарья ПЕТРОВА

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