Певица сексуально станцевала в компании красоток

Настя Каменских порадовала поклонников очередным пикантным видео. В ролике певица в кожаных микрошортах трясет бедрами и ягодицами в компании полуголых танцовщиц. Сексуальные движения артистки не остались незамеченными – подписчики похвалили ее за красоту, эффектную фигуру, но отметили, что супруга Потапа стала слишком часто оголяться.

Также в социальных сетях недовольны новой песней Каменских, которую она исполняет на испанском языке. Песня Elefante – сразу стала хитом, за месяц клип посмотрели более 12 млн раз, однако многие считают текст композиции глупым. Каменских поет о хоботе слона.

"Крутая", "Настя королева", "Главное попу в каждой песне голую показать", "Настя, вы классная, умничка, красивая, эффектная", "Анастасия прекрасна, а песня ужасная", "Лишь бы зад показать", "Песня очень пошлая", "Песня отстой не могу ее слушать, это полный бред", "Настя, вам эти песни не подходят совсем", – прокомментировали в Инстаграм Каменских.

Настя Каменских все чаще выставляет напоказ свое аппетитное тело – недавно звезда потрясла пышными ягодицами в латексном наряде.

Ранее "Утро" рассказывало о сексуальных видео с Настей Каменских, ее замужестве и пути к славе.