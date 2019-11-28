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"Совсем сдурела": Сябитова шокировала грудью без лифчика

"Совсем сдурела": Сябитова шокировала грудью без лифчика
Роза Сябитова. Фото: www.globallookpress.com
Телезвезда снялась обнаженной

Роза Сябитова шокировала социальные сети новым снимком. Звезда поделилась фото, где она позирует без лифчика, а грудь прикрывает руками. В посте ведущая "Давай поженимся" порассуждала о возрасте. Знаменитость считает, что после 50 лет она стала "крутой бабкой".

"Возраст – это свобода!". Ты уже никому ничего не должна, ты живешь, как тебе хочется, ты – свободна! <…> Я рада, что отношусь к этому поколению женщин, у которых еще впереди большая интересная жизнь", – написала Сябитова.

Подписчики в Инстаграм энтузиазм звезды не оценили. Они признались, что откровенное фото их шокирует, а сама ведущая, как будто "сошла с ума". Нашлись и те, кто поддержал телезвезду. Поклонники свахи считают, что она выглядит шикарно даже в 57 лет. Пышный бюст Сябитовой подарили пластические хирурги – сваха призналась, что формы обошлись ей очень дорого. 

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Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)

"Какая Вы умница, Вы пример для многих!", "Первое фото шокирует, смело", "Ух ты какая", "Совсем из ума выжила", "Роза сошла с ума", "Ты просто секси", "Совсем сдурела Роза на старости лет", "Мама родная, мир с орбиты сдвинулся", "Шикарно выглядите, Розочка", – написали пользователи под снимком с оголившейся звездой. 

Ранее Роза Сябитова вывалила бюст в магазине. 

Дарья ПЕТРОВА

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Старая кляча
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