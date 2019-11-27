Звезда прижалась интимным местом к мужчине

Екатерина Шпица сейчас находится на гастролях в Эстонии. На одной из репетиций кто-то заснял, как актриса оседлала своего партнера – артист приседает, пока девушка сидит у него на плечах. Шпица при этом прижимается интимным местом к шее актера и держит его за голову.

Оседлала звезда Филиппа Бледного, который играл одну из главных ролей в сериале "Папины дочки".

В последнее время Екатерина Шпица все чаще радует поклонников пикантными фотографиями и видео. То артистка наденет пальто на голое тело, то похвастается видом сзади. Подписчики актрисы ее красотой и сексуальностью восхищаются и отмечают, что девушка выглядит гораздо моложе 34 лет.

Не отстают от Шпицы и звезды сериала "Папины дочки". Елизавета Арзамасова не стесняется демонстрировать грудь, а Мирослава Карпович снимается топлес.